نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنظام التعاقد.. وظائف جديدة في القطار الكهربائي الخفيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حاجتها لتوظيف عدد من المهندسين والفنيين بنظام التعاقد للعمل في مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وجاء في إعلان الشركة، الذي يحمل الرقم 1 لسنة 2024، توضيحًا حول مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والذي يعتبر مشروعًا جديدًا يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وحسب الإعلان، يُشار إلى أن وزارة النقل، من خلال الهيئة القومية للأنفاق، هي المالكة للمشروع، بينما يتولى تنفيذها التحالف بين شركتي كريك أفيك إنترناشيونال (CREC- AVIC INTL Consortium)، الذي يتحمل مسؤولية إنشاء وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

وتم ذكر تفاصيل الإعلان والتخصصات المطلوبة وشروط شغل الوظائف المعلن عنها كما يلي: