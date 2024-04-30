بدء جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:35 مساءً - الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر، مؤكدًا تطلعه لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المُشتركة خلال الزيارة لدفع العلاقات قُدمًا بين البلدين، مضيفًا أن هناك مجالات عدة واعدة للتعاون على رأسها الصناعة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة