نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: الانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات النقل.. مصدر بالتعليم يكشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي لامتحانات الترم الثاني 2024، المقرر انطلاقها يوم 8 مايو المقبل 2024، وفقًا للجداول الرسمية المُعلنة لكل صف دراسي بدءًا من سنوات النقل حتى الصف الثاني الثانوي العام.

ويستعد طلبه وطالبه المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد اختبارات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024.

وبدأت المدارس فى توزيع أرقام جلوس الطالب على جميع الطلبة والطالبات، استعدادا لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية منتصف الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة اختبارات صفوف النقل، كما تم الانتهاء من طباعتها وتجهزيها وفقا لأعداد الطلبة داخل اللجان الامتحانية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن هٌناك تأمين للأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسات الأجوبة.

جدير بالذكر، حذرت المديريات لاتعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، من استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى منع التدخين داخل اللجان والكنترولات، مؤكده من يعارض ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.