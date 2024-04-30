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أحمد جودة - القاهرة - أفكار لقضاء يوم شم النسيم 2024 بأقل التكاليف.. في شم النسيم 2024، يتطلع الكثيرون إلى الاحتفال بمناسبة مميّزة تتسم بالبساطة والمرح، وهم يبحثون عن الأماكن التي تناسب ميزانياتهم المحدودة. يعد هذا اليوم فرصة للتجمع والاحتفال، سواء كان ذلك مع العائلة، الأصدقاء، أو الجيران. ومع اقتراب فصل الربيع، يتمتع الناس بالأجواء اللطيفة ويستمتعون بالتقاليد القديمة مثل تناول الأسماك المملحة وصبغ البيض الملون، ما يضفي على الاحتفالات طابعًا خاصًا.

أماكن غير مكلفة للخروج في شم النسيم 2024

ونستعرض في السطور التالية، أماكن للخروج في شم النسيم 2024 بأقل التكاليف:-

أفكار لقضاء يوم شم النسيم 2024 بأقل التكاليف

•القناطر الخيرية

يعد القناطر الخيرية من أفضل وأنسب الأماكن للخروج في شم النسيم، وتقع وسط مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وفي منتصفها نهر النيل العظيم، ويمكن للأطفال الاستمتاع بالعديد من الأنشطة فيها دون أي تكلفة مثل ركوب الدراجات أو الرحلات النيلية فضلا عن زيارة الشلالات المتعددة بها.

•مدينة الفيوم

تعد الفيوم من أجمل المدن في مصر، ويتخذها الكثيرون قبلة لهم خلال الاحتفال بعيد شم النسيم؛ إذ تتميز بالطبيعة الساحرة لما تتميز به من المزج بين الجبال والبحيرات الشهيرة بها كبحيرة قارون والبحيرة السحرية.

•العين السخنة

يذهب الكثيرون في الأعياد والمناسبات إلى مدينة العين السخنة، لما تتمتع به من جمال الطبيعة؛ إذ يمتزج البحر مع الجبال والمناطق الصحراوية في مشاهد بديعية لا يمكن مقاومتها، بالإضافة إلى وجود وجبات سمك مميزة يمكن تناولها بالتزامن مع أعياد شم النسيم وبأقل التكاليف.

وبعد أن استعرضنا أفضل الأماكن التي يمكن الخروج فيها خلال احتفالات شم النسيم وذلك بتكلفة قليلة؛ يمكنك الاختيار من بينها لقضاء وقت أفضل مع العائلة أو الأصدقاء.