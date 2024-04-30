نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر لـ القاهرة والمنوفية ودمياط.. الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر إلى محافظات ( القاهرة – المنوفية - دمياط) الجمعة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، وسوف تنطلق القوافل يوم الجمعة القادمة: (24 شوال1445هـ)، الموافق (3/5/2024م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (أمانة العامل والصانع وإتقانهما)، وذلك على النحو التالي: