فيديو يوثق لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية لسائح تركى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 08:26 مساءً - تنشر " صوت الأمة " مقطع فيديو يوثق لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية لسائح تركي بزعم مشاركته في عملية طعن.

وكان ضابط في شرطة حرس الحدود الإسرائيلية قد أصيب ظهر اليوم بجروح متوسطة في عملية طعن في شارع السلطان سليمان، قرب باب الساهرة بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وزعمت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية أن سائحا تركيا ، طعن الضابط وأنه جرى إطلاق الرصاص على السائح وقتله.



وداهمت قوات إسرائيلية فندقا في شارع صلاح الدين بمدينة القدس قرب البلدة القديمة والمسجد الأقصى كان السائح التركي قد نزل فيه الليلة الماضية.