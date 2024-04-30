سيول وبرق ورعد فى سانت كاترين بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 09:32 مساءً - شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الثلاثاء، سيول شديدة وأمطار ورعد وبرق وانخفاض في درجات الحرارة، وملأت السحب والغيوم السماء.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة والأجهزة التنفيذية رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء الذي يضرب المحافظات.

وأوضح اللواء خالد فودة، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة لعدم الاستقرار سوء الأحوال الجوية.

وكان قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة لمتابعة أحوال الطقس، وقال في تصريحات له، إن "سيل التفاحة" موجود بمدينة سانت كاترين بغزارة، وجرى الاتصال برؤساء المدن لمتابعة الأمطار والسيول.