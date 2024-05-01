ضياء رشوان: لا يوجد تراجع ولو لخطوة من مصر تجاه موقفها نحو رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر والكويت جزء من الإطار العربى وعلاقتهم التاريخية وثيقة حتى من قبل إعلان الكويت، وكانت مصر سند رئيسى للأشقاء، والتأكيد المصرى الكويتى على الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة وهو شئ مهم.

وأضاف ضياء رشوان، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن المطلب المصرى العربى الكويتى لوقف إطلاق النار أصبح يتردد على لسان الجميع بما فيهم صانع القرار الإمريكى، والنفاذ الفورى للمساعدات والمستدام.

وأكد ضياء رشوان، انه لا يوجد تراجع ولو لخطوة من مصر تجاه موقفها نحو رفح، والرئيس السيسى استخدم مصطلح التحذير 4 مرات من اجتياح رفح، لانه سيهدد الأشقاء الفلسطينيين ويهدد الأمن الإقليمى، وسيهدد أيضا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولن يتغير الموقف المصرى من هذا الأمر.