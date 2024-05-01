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أحمد جودة - القاهرة - طعام شم النسيم 2024: تجارب مذاقية جديدة.. بينما يقترب يوم شم النسيم، يتجه الناس إلى المطابخ لتحضير مجموعة متنوعة من الأطعمة الشهية للاحتفال بهذه المناسبة السنوية. يمثل شم النسيم وقتًا للتجمع والاحتفال مع الأهل والأصدقاء، ويعد الطعام جزءًا أساسيًا من هذا الاحتفال. في هذا المقال، سنستكشف معًا عالم الطهي في يوم شم النسيم لعام 2024، حيث سنتعرف على أشهى الأطباق التقليدية والمبتكرة التي تضيف لمسة خاصة إلى هذا اليوم الاحتفالي.

موعد شم النسيم 2024

طعام شم النسيم 2024: تجارب مذاقية جديدة

يأتي موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيان، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

يذكر أن قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.



إليك قائمة بأبرز مأكولات شم النسيم:-

1- فسيخ: سمك مملح مصري تقليدي يتم تناوله بشكل شائع في هذا اليوم.

2- بصل وطماطم وجبنة رومي: يعتبر تناول هذه الوجبة مع خبز العيش العربي جزءًا من تقاليد شم النسيم.

3- بيض ملون: تقوم العائلات بتلوين البيض وتنظيم مسابقات للأطفال لتزيينه.

4- خضار مختلفة مسلوقة: مثل الفاصوليا الخضراء والبطاطس المسلوقة.

5- الرنجة: حلوى مصرية تقليدية مصنوعة من السمسم والعسل.

هذه بعض الأمثلة الشائعة، وقد تختلف الأطباق باختلاف الثقافات والتقاليد الإقليمية.