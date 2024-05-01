أحمد جودة - القاهرة - التفسيرات والأسرار وراء تزامن شم النسيم مع يوم الإثنين: رحلة في عوالم الثقافة والفلك

التفسيرات والأسرار وراء تزامن شم النسيم مع يوم الإثنين: رحلة في عوالم الثقافة والفلك.. في لحظة تمزج فيها أشعة الشمس بالنسيم العليل، يتأمل الناس في جمال الطبيعة ورونق الحياة، وفي هذه اللحظات الساحرة يحتفلون بـ "شم النسيم"، فريضة تتجدد كل عام وتزامنها مع يوم الاثنين يثير الدهشة والتساؤلات حول الأسباب الكونية والثقافية التي تجعل من هذا اليوم تجربة فريدة ومميزة.

لية شم النسيم يوم الإثنين؟

التفسيرات والأسرار وراء تزامن شم النسيم مع يوم الإثنين: رحلة في عوالم الثقافة والفلك

بالتزامن مع رصد صور عيد الربيع 2024، قد يتساءل البعض ليه شم النسيم يوم الاثنين؟ حيث يتزامن موعده يوم الاثنين بعد عيد القيامة المجيد لدى المسيحيين، وذلك لأنه بعد انتشار المسيحية في مصر في القرن الرابع واجه المصريون مشكلة في الاحتفال بشم النسيم خلال الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

ولذلك قرر المصريون المسيحيون تأجيل شم النسيم إلى اليوم التالي لعيد القيامة والذي يأتي دوما يوم الأحد، وبذلك سيكون شم النسيم يوم الاثنين دائما، ويوافق موعده لهذا العام الاثنين 6/5/2024، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة بالقطاع العام والخاص، ويمكنكم في ذلك اليوم تحميل صور عيد الربيع 2024 ومشاركتها مع أحبابكم.

موعد شم النسيم 2024

تهل مناسبة شم النسيم يوم الاثنين المقبل الموافق 6 مايو 2024، وهو من المناسبات المصرية القديمة التي يجتمع ويتشارك فيها جميع فئات المجتمع، حيث احتفل به القدماء المصريون، على اعتبار الربيع بداية حصاد القمح والثوم والبصل والشعير، وبداية تفتح أزهار الفاكهة الصيفية، ووفقا لأغلب الآراء الفقهية فلا حرج في الاحتفال بـ شم النسيم لأنه من المناسبات الاجتماعية ومن المصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي.