نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس القابضة للمياه يكرم الأمهات المثاليات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الأمهات المثاليات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث شهد الحفل تكريم عدد "١٣" أم فاضلة على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم تكريم الكيمائية" أميمة عبدالجليل" كأم مثالية عن الشركة، لافتًا إلى أن تكريم الأم المثالية يُعد بمثابة رسالة تعكس مدى الدور الإيجابي الذي تبذله الأم في سبيل نجاح الحياة الإجتماعية والعملية للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح المليئة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

جديرٌ بالذكر، أن الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنظم مسابقة سنوية لاختيار الأم المثالية من مختلف القطاعات والإدارات، إذ يتم اختيار الأمهات الفائزات وفقًا لشروط المسابقة التي تعلنها الشركة.

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