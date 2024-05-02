الأهلى يبدأ استخراج تأشيرات السفر إلى تونس لخوض نهائى أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 مساءً - بدأ مسئولو النادى الأهلى استخراج تأشيرات السفر لكل أعضاء البعثة التى ستسافر إلى تونس لخوض مباراة الترجى التونسى يوم 18 مايو الجارى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويستخرج مسئولو النادي تأشيرة السفر إلى تونس لكل اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية وأعضاء الجهاز الفني والإداري، من أجل الانتهاء من التأشيرات مبكرا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما صعد الترجي إلى النهائي الأفريقي بعد الفوز على صن داونز بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي نصف النهائي.

ويلعب الأهلي مع الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 25 أبريل الجاري على استاد القاهرة، فى مباراة حسم اللقب الأفريقي، حيث يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة رادس في الذهاب قبل أن يحسم اللقب الثاني عشر في تاريخه من استاد القاهرة.