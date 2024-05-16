نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 نكسات للأحمر.. "لعنة إسبانية" تهدد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق الترجي التونسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، وسط تطلعات كبيرة لحصد اللقب القاري.

وستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي في تونس يوم 18 مايو الجاري، فيما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين بالقاهرة يوم 25 من الشهر نفسه.

ويتطلع الفريق الأهلاوي لحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية حصدًا للألقاب في تاريخ البطولة الأفريقية.

ريال مدريد يهدد تتويج الأهلي باللقب الأفريقي

ويطارد الأهلي لعنة تهدد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي تتمثل في صعود ريال مدريد الإسباني لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسيواجه بوروسيا دورتموند.

الأهلي وريال مدريد

تاريخيًا، يفشل الأهلي دائمًا في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا حال تأهله للنهائي في نفس الموسم الذي يصعد فيه ريال مدريد لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وتكرر ذلك 3 مرات:

2017

توج ريال مدريد بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، بينما خسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

2018

في نسخة عام 2018 توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي على حساب ليفربول، فيما خسر الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا مجددًا أمام الترجي التونسي.

2022

أما في عام 2022 توج ريال مدريد بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق ليفربول، بينما خسر الأهلي اللقب الأفريقي للمرة الثالثة أمام فريق الوداد المغربي.

** يا ترى هل تستمر “اللعنة الإسبانية” في مطاردة الأهلي خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام؟ أم يكسر المارد الأحمر النحس ويتوج باللقب القاري على حساب الترجي التونسي؟

