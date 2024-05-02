السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مجمع هاير العملاق فى العاشر من رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 01:28 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن مجمع هاير مصر للصناعات الإلكترونية العملاق فى مدينة العاشر من رمضان.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاحتفال بعيد العمال الذى أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعى للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، حيث يفتتح عددا من المشروعات.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ أحمد تميم المراغي، بحضور رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي ، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد أحمد زكي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير الخارجية سامح شكري ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من المستثمرين الأجانب.