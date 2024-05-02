وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء: الخميس 25 يوليو انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 04:33 مساءً - في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، عقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وخالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا لمناقشة مزيد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وخلال الاجتماع هنأ ا وزير الأوقاف، محافظ جنوب سيناء بالنجاح المبهر الذي حققته مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء في مرحلتها الأولى، والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و 21 أبريل 2024م، واتفق وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء على انطلاق المرحلة الثانية الدولية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء يوم الخميس 25 يوليو 2024م بمدينة شرم الشيخ، وستتضمن المسابقة زيارة لجبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة.

من جانب آخر ناقش جمعة وفودةالتعاون المشترك في إحلال وتجديد عدد من المساجد بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم عرض مخطط إحلال وتجديد مسجد المنشية بمدينة الطور، وجار إنهاء إجراءات العمل به.