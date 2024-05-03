اعرف طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مع بداية شهر مايو لعام 2024، يتطلع الكثيرون إلى الاطلاع على معاش تكافل وكرامة الذي يمثل دعمًا ماليًا هامًا للعديد من الأسر في الجزائر. يعد معاش تكافل وكرامة من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع. ومع انتظار الكثير من المستفيدين لتلقي هذا الدعم في بداية كل شهر، يصبح الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أمرًا ضروريًا للكثير منهم. في هذه المقدمة، سنلقي نظرة على طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، والخطوات اللازمة للحصول على هذا الدعم المالي الحيوي.

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو بالزيادة التي كان قد وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2024، والتي بلغت 15% وبذلك تكون الزيادة الإجمالية في معاش تكافل وكرامة خلال عام واحد قد وصلت إلى 55%، مما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.



الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر موقعها الإلكتروني. ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

قم بدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.

اختيار برنامج تكافل وكرامة: من الصفحة الرئيسية، اختر برنامج تكافل وكرامة.

إدخال البيانات المطلوبة: أدخل اسم المستحق لمعاش تكافل وكرامة رباعيًا، واختر الشهر الذي تريد الاستعلام عنه، وأدخل رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

الضغط على “استعلام”: ستظهر لك جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها، بما في ذلك حالة المعاش وموعد صرفه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة واماكن الصرف



حددت وزارة التضامن الاجتماعي الموعد الخاص يصرف معاش تكافل وكرامة بالنسبة لشهر مايو 2024 في منتصف الشهر، أي بداية من يوم 15 مايو. ويستفيد من المعاش خلال هذا الشهر نحو 5.2 مليون أسرة ويمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من الأماكن التالية:

في فروع بنك ناصر الاجتماعي

وايضا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد المصري.