الليلة.. "في المساء مع قصواء" يعود على CBC للإعلامية قصواء الخلالي وفقًا لمواعيده الرسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 03:32 مساءً - يعودة برنامج "فى المساء مع قصواء" للإعلامية قصواء الخلالى بداية من اليوم السبت بمواعيده الرسمية حتي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حتى 12مساءًا وذلك أسبوعيًا.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته قناة CBC عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعى :" عودة برنامج في المساء مع قصواء في مواعيده المعتادة من السبت إلى الثلاثاء على الهواء مباشرة من ٩ إلى ١٢ مساء مع الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة cbc".

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "فى المساء مع قصواء" أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع.