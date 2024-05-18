المخرج ماندو العدل يتعرض لأزمة صحية مفاجأة.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض المخرج ماندو العدل، لأزمة صحية شديدة، أدت إلى إصابته بجلطة في القلب، وكشف ذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر "العدل" صورة أثناء وجوده داخل المستشفى، معلقًا، عليها: "الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها.. شكرًا يا رب على كل حاجة".



آخر أعمال محمد جمال العدل

يذكر أن آخر أعمال المخرج ماندو العدل الفنية هو فيلم "ع الزيرو"، بطولة الفنان محمد رمضان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول حمزة الملقب بـ "دراجون"، ولديه طفلا مريضا يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء.

أبطال فيلم "ع الزيرو"

شارك في بطولة فيلم ع الزيرو بجانب الفنان محمد رمضان، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، منذر مهران، الفنان محمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.