نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين منسوب المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت محافظة الجيزة شكاوي مواطني هضبة الأهرام عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتعلقة بضعف منسوب ضخ المياه بعددًا من المناطق بالقطاع.



وقد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنجاز عملية دعم القطاع بمنظومة طلمبات جديدة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين خلال اقرب وقت ممكن وذلك لحين دراسة بعض المشروعات الأخري بما يساهم في حل كافة المشكلات المتعلقة بضعف أو انقطاعات المياه.



لافتا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب لدعم المناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام باحتياجاتهم خلال فترات ضعف أو انقطاع المياه، مشيرًا إلى ان هناك مناطق مرتفعة داخل القطاع بحاجه إلى قيام ملاك العقارات بها إلى تركيب ماتور مياه داخلي للعقار لتسهيل عملية وصول المياه للوحدة السكنية بصورة جيدة.



واكد المحافظ أن هناك متابعه يومية للشكاوي الواردة من المواطنين والاستجابة لها بتوجيه المعنين بسرعه حلها.