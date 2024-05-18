نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في المباراة التي تجمع بين الفريقين في لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الألماني.



موعد مباراة بوروسيا دورتموند ودارمشتات



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بوروسيا دورتموند ودارمشتات عند تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من لقاءات الدوري الألماني.



ويلعب بوروسيا مباراته وهو في المركز الخامس برصيد 60 نقطة، في حين يلعب دارمشتات المباراة وهو يعلم حقيقة أمره من أنه هبط رسميًا بعد تذيله المجموعة برصيد 17 نقطة.



تشكيل بروسيا المتوقع ضد دارمشتات



حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - هوميلس - شلوتيربيك - ماتسين.

خط الوسط: سابيتزر - إيمري تشان - جوليان براندت.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج - جادون سانشو - كريم أديمي.

