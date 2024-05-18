عرض " انتحار معلن " يمثل مصر بمهرجان آرانيا الدولي للمسرح بالصين

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك عرض " انتحار معلن " تأليف د. ساميّ الجمعان، وإخراج الفنان مازن الغرباوي، وانتاج رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA، بمهرجان " آرانيا الدولي للمسرح" في بكين، والذي يرفع شعار "العادي والاستثنائي"، و سيُقام هذا المهرجان خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو في آرانيا، بالصين.

تفاصيل مهرجان آرانيا الدولي



يشارك في الدورة الجديدة من هذا المهرجان الدولي نحو 29 مسرحية من نحو 17 دولة، ولأول مرة سيتم دعوة تسعة مديرين فنيين من مهرجانات مسرحية لثماني دول، هي: فرنسا والنمسا واليابان وأستراليا واليونان ومصر وبولندا وكولومبيا، لإحضار أعمالهم إلى الصين، وسيقدم عرض "انتحار معلن" للجمهور الصيني للمرة الأولى، ضمن فئة العروض المميزة.

أبرز عروض مهرجان آرانيا الدولي للمسرح

مهرجان آرانيا الدولي للمسرح في بكين بالصين يفتتح دورته بعرض للمخرجة كونستانزا ماكراس، وإلى جانب ذلك، سيتم عرض عدد من الأعمال المسرحية الصينية، ومنها عرض للمخرج جون فنغ من الرواية الشعبية "أزهار" للكاتب جين يوتشنغ، وسيقوم المخرج تشين مينغهاو بتقديم عرض عن جاليليو، كما يستضيف المهرجان رؤساء مهرجانات مسرحية دولية يقدمون عروضًا مسرحية منها رئيس مهرجان أفينيون في فرنسا، ومهرجان ملبورن فرينج في أستراليا، ومهرجان المسرح العالمي في شيزوكا في اليابان، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح للشبابي في مصر، متمثلًا في الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان والدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان.