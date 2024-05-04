مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويحترم كل مؤسسات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 11:26 مساءً - أكد النائب مصطفى بكري المتحدث الرسمي الاتحاد القبائل العربية، أن اتحاد القبائل العربية يضم أكثر من 20 كيانا قبليا، وهناك إقبال كبير على العضويات من اليوم الاول لتدشينه، مشددا على أن اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ولا القانون ويحترم كل مؤسسات الدولة ولا يزايد احد على وطنية رموزه وقياداته.

وأضاف مصطفى بكري، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الاعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، أن قبائل سيناء كانوا في مواجهة الارهاب وهم أكثر ناس عارفين جحور الإرهابيين، قائلا: "لما دخلت العناصر الإرهابية في 2011 من الأنفاق اللي حمى مكتب المخابرات قبيلة الترابين ولم يستطع أحد أن يمس المكتب".

وتابع: "لما نيجي نعمل كيان هدفه تنموي وهو مش مليشيات والمادة 200 من الدستور المصري تحدد القوات المسلحة وحدها مسئولة عن حفظ الامن والاراضي المصرية ومحدش يقدر يتجاوز الدستور ومين يزايد على وطنيتنا في مصر".