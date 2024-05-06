وزارة التربية والتعليم تعلن انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 01:28 مساءً - في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، أعلنت الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالوزارة، تحت إشراف الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، وبدعم من الإدارة المركزية لإدارة وتشغيل التكنولوجيا، انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي من كافة مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، وذلك غدا الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤.

وتأتي هذه المسابقة، التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني، في ظل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ لتنمية مهارات الطلاب العلمية والارتقاء بمهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن شروط المسابقة تتضمن أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس المصرية (الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، ويتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف، وأن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة، وعمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة، على أن يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته، وفي حالة تقديم مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل للمسابقة سيبدأ من غد الثلاثاء الموافق 7/5/2024 حتى يوم الأحد الموافق 2/6/2024، وذلك من خلال الرابط التالي:

‏https://isf.untapinnovate.com/programs/37#block-about

وأضافت الوزارة أنه ستتم المنافسة في إطار خمس مجالات هي الطاقة “Energy” وتشمل (الطاقة الفيزيائية “EGPH”، والطاقة الكيميائية “EGCH”)، والبيئة “Environment” وتشمل (الهندسة البيئية “ENEV”،والبيئة وعلوم الأرض “EAEV”)، والروبوتات والآلات الذكية “ROBO”، والأنظمة البرمجية “Systems Software” وتشمل هندسة البرمجيات “SOFT”، والأنظمة المدمجة “EBED”، والذكاء الاصطناعي “AI”.