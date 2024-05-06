حزب العدل يدين بدء عملية اجتياح رفح الفلسطينية ويحذر من خطورتها على منطقة الشرق الأوسط بأكملها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 05:26 مساءً - دان حزب العدل بأشد العبارات، بدء العملية العسكرية البربرية في رفح الفلسطينية، وسط صمت وتخاذل دولي مخزي ومشين، مؤكداً: "سيبقى عاره يلطخ جبين المجتمع الدولي للأبد".

وأضاف الحزب في بيان له: "لقد حذرنا ولازلنا نحذر من العواقب الوخيمة لعملية اجتياح رفع الفلسطينية، والنتائج الكارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينين وعلى منطقة الشرق الأوسط بأكلها".

وطالب الحزب المجتمع الدولي ومؤسساته، للاضطلاع بدورها وممارسة كل أنواع الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الخطير، والبدء العاجل في هدنة مستدامة تمهد لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس.

وأكد الحزب دعم الدائم للموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي منذ لحظاته الأولى، والمساعي الدبلوماسية للوساطة والتوصل لوقف العدوان وإحلال السلام، وكذلك الرفض القاطع _ رسميا وشعبيا، أغلبية ومعارضة _ لتصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني.