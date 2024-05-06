قصواء الخلالي تتصدر تريند فيس بوك ومنصة إكس ومحركات بحث جوجل مصريًا وعربيًا لليوم الثالث على التوالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 06:32 مساءً - تصدرت الإعلامية قصواء الخلالي ترند فيس بوك ومنصة اكس "تويتر" سابقا وجوجل، مصريًا وعربيًا، لليوم الثالث على التوالي منذ عودة برنامجها في المساء مع قصواء على "CBC".

وعاد برنامج "في المساء مع قصواء" للإعلامية قصواء الخلالى على قناة "CBC"، السبت الماضي بمواعيده الرسمية من السبت للثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حتى 12 مساء.

وناقشت الإعلامية قصواء الخلالي، في الحلقة الأولى بعد العودة ملف اتحاد القبائل العربية وتطرقت لملف اللاجئين كما سلطت الضوء في الحلقة على ردود فعل متابعي ومشاهدي البرنامج على عودتها وتفاعلهم مع دعوتها لهم لمناقشة القضايا المهمة.

واستضافت، النائب مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية وقدمت معلومات شاملة عن الاتحاد والكيان الجديد.

وفي حلقتها الثانية، فتحت الخلالي ملف اللاجئين وكشفت عن مخاطرة مستنكرة إدارة الحكومة المصرية لهذا الملف.

الخلالى ناقشت زيادة أعداد اللاجئين ووصولهم إلى 11 مليون لاجىء، وتحمل مصر تكلفة إقامتهم التي تبلغ 10 مليار دولار سنويا دون أي منح من الخارج نظير هذا الأمر.

وأوضحت الإعلامية قصواء الخلالي أن هناك مصادر تؤكد أن أي شخص اجنبي لاجيء او وافد على الأراضي المصرية سيرتكب الفترة المقبلة، مخالفة في حق المواطن المصري او الوطن، سيتم اتخاذ ضده موقف قانوني يصل إلى الترحيل

وأردفت:" الترحيل لكل من يهين المؤسسات المصرية أو يرتكب مخالفات قانونية تنتقص من ومؤسساتها وشعبها.

وقالت الخلالي، إنها لا تهول في الحديث عن ملف اللاجئين، ولكن الأمر مقلق يحتاج للحديث عنه، والمصريين غير راضيين عن إدارة الحكومة لهذا الملف.