الليلة.. اللواء سيد الجابرى ضيف برنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 07:33 مساءً - يستضيف الإعلامي محمد الباز، اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، اليوم، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.

يتحدث اللواء سيد الجابري عن كيف أفشل الجيش المصري أكبر مشروع استعماري في القرن الحديث، والحروب بين الدول وبعضها التي تتباطيء بسبب وجودة السلاح النووي.

كما يكشف عن الشكل الجديد للنظام العالمي الجديد الذي يشهد شكل اقتصادي وسياسي مختلف وحروب جديدة، وكيف أن مصر هي البلد الوحيدة المؤهلة لقيادة المنطقة في النظام العالمي الجديد.

ويعرض برنامج "الشاهد" أيام الدم والدموع، فى موسمه السادس، يوميا الساعة 11 مساءا، على قناة "إكسترا نيوز".