كريستال بالاس ضد مان يونايتد.. حكم بكاميرا لأول مرة فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 07:33 مساءً - تختتم مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "سيلهرست بارك".

كريستال بالاس ضد مان يونايتد

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مباراة الليلة ستشهد أحدث ابتكارات التحكيم فى البريميرليج، حيث سيرتدي الحكم جاريد جيليت كاميرا فيديو لمساعدة غرفة الـVAR فى اتخاذ القرارت وتسريع وتيرة اللعب خلال المباراة، وستكون تلك المرة هى الأولى التى تشهد تطبيق تلك التجربة.

كاميرا فى كريستال بالاس ضد مان يونايتد كاميرا فى كريستال بالاس ضد مان يونايتد

كريستال بالاس ضد مان يونايتد

تنطلق مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

ويبحث مان يونايتد عن حصد الثلاث نقاط أمام كريستال بالاس اليوم، لتعويض تعادله الأخير مع بيرنلي بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 35 من مسابقة البريميرليج.

كما يتطلع اليونايتد لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على حجز مقعد فى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد ضياع حلم المشاركة فى دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى للشياطين الحمر 4 مباريات فى بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لعب 34 مباراة، حقق 16 انتصارا و6 تعادلات و12 هزيمة على التوالي.

ويُمني الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، النفس بالتتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حينما يواجه جاره مان سيتي يوم 25 مايو الجارى على ملعب "ويمبلي" من أجل إنقاذ موسمه مع "ريد ديفيلز"، خاصة أنه خسر فرصة المنافسة على لقب البريميرليج، كما ودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية في دور الـ 16.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 54 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس فى المركز الـ 14 برصيد 40 نقطة.

كريستال بالاس