اليوم العربي للملكية الفكرية ينظمه اتحاد المبدعين العرب ضمن أجندة الويبو العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 08:29 مساءً - في إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية ؛ يحتفل اليوم اتحاد المبدعين العرب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة " باليوم العربي للملكية الفكرية" بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

هذه المبادرة المجتمعية التي أطلقها اتحاد المبدعين العرب منذ اربعة اعوام ، وذلك ضمن فعاليات أجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية،

وفي ظل موضوع هذا العام تحت عنوان " الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع"، الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، والذي يحمل في طياته العديد من الجوانب الهامة التي تؤكد على ضرورة المشاركة وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومواكبة للأجندة العالمية، يتناول اليوم العربي للملكية الفكرية موضوع مميز يتفق مع التوجه العالمي تحت عنوان " دور الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز أهداف التنمية المستدامة " ، لإبراز مدى أهمية الابتكار في تسريع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة.

افتتحت الاحتفالية بكلمة الدكتور / أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة، وقد زخرت الاحتفالية بنخبة من القيادات والخبراء المتخصصين في مجال الملكية الفكرية والابتكار، الدكتورة / منى يحيى رئيس المكتب المصري لبراءات الاختراع، الدكتورة نوال اوتيلي رئيس مكتب الملكية الفكرية ودعم الابتكار بجامعة قسنطينة ٣ بجمهورية الجزائر، الدكتورة / هالة عدلي حسين أمين اتحاد قيادات المرأة العربية وأمين عام شئون المرأة باتحاد المبدعين العرب، وبمشاركة الدكتور / نبيه عبد المجيد أستاذ الأمن السيبراني بكليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار الإقليمي وخبير الملكية الفكرية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو المهندس / محمد مصطفى عامر ، وفاحص أول براءات الاختراع ورئيس المجموعة الطبية الدكتورة / هيام مصطفى ، والمدرب الدولي المعتمد بمنظمة الويبو العالمية ومستشار منصة الدعم والابتكار وبنك المعرفة المصري الدكتورة علياء البحيري.

وقد تناول المتحدثون عدة محاور هامة منها التحديات والفرص في مواجهة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التدابير والاستراتيجيات الوطنية والدولية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودور الملكية الفكرية والابتكار في دفع عجلة التنمية وتحقيق أجندة ٢٠٣٠ ودور الأمن السيبراني في حماية الابتكار وتعزيز التقنيات المستدامة، قدمت الاحتفالية الإعلامية نور أحمد .