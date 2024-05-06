الزمالك يكشف حقيقة تقدم كابونجو كاسونجو بشكوى ضد النادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 08:30 مساءً - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، حقيقة ما تردد حول تقدم الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الكروى الأسبق، بشكوى ضد القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقاته السابقة.

أضاف المصدر، أن نادى الزمالك لم يصله أى إخطار يفيد بتقدم كاسونجو بشكوى ضد النادى، مشيرًا إلى أن اللاعب سبق وأنهى كل أموره المالية مع اللجنة التى تولت إدارة نادى الزمالك فى السابق، ووقع على مخالصة.

تابع المصدر أن فيفا لا ينظر فى شكاوى اللاعبين التى مر عليها سنتان من تاريخ رحيل اللاعب عن ناديه، ورحيل كاسونجو عن الزمالك منذ ما يقرب من 3 سنوات وأكثر.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.