أسامة كمال ينفرد بلقاء مع المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية جيل ستاين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 11:26 مساءً - انفرد الإعلامي أسامة كمال بلقاء تلفزيوني مع المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، د.جيل ستاين عبر زووم، خلال برنامجه "مساء dmc " الذي يذاع على قناة " dmc".

قالت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، د.جيل ستاين، أن أسوأ مخاوفنا بشأن حرب غزة للأسف تحقق وأن غزو رفح سيكون كارثة ويعد امتدادا للمجزرة الإنسانية التي قامت بها إسرائيل

وأشادت "ستاين" بالموقف المصري باعتبار اجتياح رفح "خط أحمر"، باعتباره يهدد السلام في الشرق الأوسط والمنطقة

وأوضحت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن تاريخ أمريكا بشأن الدفاع عن إسرائيل "طويل وممتد" وتعتبرها سفينتها الحربية في الشرق الأوسط، وأن الملايين من الناس ذهبت حياتهم هباءً بسبب زعم الولايات المتحدة البحث عن أسلحة الدمار الشامل

وتابعت: يجب أن تتوحد معايير العالم بدلا من كونه ثنائي المبدأ، ويجب إنهاء حالة الحرب وتوفير أموال الكونجرس التي تُنفق على التدمير في جميع أنحاء العالم؛ مشيرة إلى أن الشعب الأمريكي يدرك حقيقة ما يحدث في الشرق الأوسط.. وأغلبية الشعب لا تريد إبادة جماعية

واختتمت حديثها قائة: صوتنا سيكون حملة في جميع أنحاء البلاد، وأطالب بإيقاف الآلة الحربية الإسرائيلية فورًا، وأن الشعب الأمريكي يكتب على الجدران مطالبًا بإيقاف حرب غزة.