مستشار الرئيس الفلسطينى: إسرائيل سقف طموحاتها يتجاوز الأسرى أو القضاء على حماس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 12:32 صباحاً - علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي حول الاستمرار في عملية رفح، رغم إعلان حماس لموقفها بالموافقة على الطرح المصري للوصول لهدنه، قائلاً " كجزء من الشعب الفلسطيني والقيادة، أولويتنا وقف شامل للعدوان، كل يوم يمر دون وقف لإطلاق النار يسقط نحو 100 شهيد وضعفه من الجرحى، فضلاً عن الخوف والتدمير الذى يصيب الناس، مؤكدا على أنهم سوف يستمرون في العمل من أجل ذلك، وكل السبل التي تؤدي لذلك سوف نسلكها" .

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" : ما أخشاه أن إسرائيل سوف تستمر في الهجوم على رفح والاستمرار في مخططها لأن هدفها يتجاوز الحصول على الأسرى أو ما يسمى القضاء على حماس، فالهدف الرئيسي هو القضاء على الدولة الفلسطينية، واجتثاث الوجود الفلسطيني من القطاع.

وأشار محمود الهباش، إلى أنه منذ وقوع الانقسام من 2007 الجامعة العربية كلفت مصر بتحقيق المصالحة وتولت القاهرة الأمر بكثير من الجهد للوصول لاتفاق مصالحة، وبالفعل وصلنا لاتفاقات كثيرة وخضنا حوارات جمه ولكن دون الوصول لنهاية.

وأوضح محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الكل يعرف أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الانقسام هو استعادة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، وهي شرعية المظلة الوطنية وهي منظمة التحرير وتوحيد المؤسسات وفي كل مرة حماس كانت تتهرب من ذلك للأسف.