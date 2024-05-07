ماجد منير: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار قلب الطاولة على إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال الكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الموقف الأمريكى متردد وغير واضح تجاه عدوان إسرائيل على غزة، موضحا أن الجهود المصرية لم تتوقف للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وتابع منير خلال لقائه برنامج "فى المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية "سى بى سي"، أن حماس صححت الموقف فى ظل الجهود المصرية، ووافقت على المقترح، بعدما ادعت إسرائيل أنها العائق فى التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، لتقلب بموافقتها الطاولة وتصبح الكرة فى ملعب إسرائيل.

وأوضح أن اسرائيل مستمرة نحوه اتجاه الحرب من أجل الحصول على انتصار وهمي، ويعود للداخل الإسرائيلى بأى انتصار فى ظل الاعتراضات والضغط الكبير الذى يواجهه بالداخل.

ونوه أن نتانياهو يُمارس عليه نوع من الضغط من الداخل الإسرائيلي، ويوجد احتجاجات مستمرة من أهالى الرهائن.

وأشار إلى أن الحديث عن مقترح لوقف إطلاق النار وموافقة حماس عليه، أدى إلى وجود فرحة كبيرة للفلسطينيين فهم يبحثون عن أى شيء يدخل البهجة على أنفسهم.