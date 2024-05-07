نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع كفاءة وإنشاء المنشآت.. شباب ورياضة الجيزة تتابع الأعمال الإنشائية بالواحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى الواحات البحرية لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة سير العمل للأعمال الإنشائية على مدار يومين.

حيث شملت المتابعة الخطط الاضافيه والاستثمارية والخطة المركزية لكل من:-

- مركز شباب عين يوسف متابعة المراحل النهائية من اعمال إنشاء مبنى الخدمات والأنشطة بالمركز.

- نزل الواحات الدولي متابعة إحلال وتجديد نجيل صناعي للملعب الخماسي.

- نادي مناجم الواحات البحرية إنشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وحضور صب السمل الخرساني للملعب.

- مركز شباب العجوز تم عمل مقايسة تقديرية لعملية انشاء مبنى خدمات وأنشطة.

وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على أن هذه الأعمال تأتي بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يُعد هو الوزير الأول الذي زار الواحات البحرية ولأكثر من مرة ضمن اهتمامه بالمحافظات الحدودية ولا سيما اهتماماته بتفعيل الإستثمار الرياضي ليعود بالنفع على المنشآت الشبابية لإحلال وتجديد ورفع كفاءة الأبنية والملاعب لتخدم أكبر عدد من النشء والشباب.

تُنفذ أعمال الإنشاءات تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توجيهات الدكتور احمد عبدالوكيل وكيل الوزارة _ مدير المديرية، إشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، وتشكلت لجنة المتابعة من محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات ، المهندس، محمد أبوزيد، المهندس محمود ابوزيد استشاري هندسي المديرية، وحيد حامد مسئول الانشاءات بادارة الواحات البحرية، وليد عبد العزيز مدير مركز شباب عين يوسف، لطفي حمدون مدير نزل الواحات البحرية و عبد الوهاب رفاعى مسئول مركز شباب العجوز واللجنه الثلاثيه التي تدير المركز و محمد خلف مدير نادي المناجم البحرية وأعضاء مجلس إدارة النادي.

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