"الحياة اليوم" يرصد جهود مصر فى إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار فى غزة.. اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 07:29 مساءً - يقدم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، فقرة خاصة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، اليوم الثلاثاء، يرصد فيها جهود مصر فى اقرار مبادرة الهدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بعد الاعلان عن قبول حماس للهدنة فى قطاع غزة.

كما يتناول برنامج "الحياة اليوم"، ردود فعل إسرائيل الايجابية تجاه المبادرة، ودور وحنكة المفاوض المصرى وتمسكه وإصراره على المبادرة والضغط على جميع الأطراف للعودة للتفاوض.

ويحلل الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور صبحى عسيله الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجهود المصرية فى اقرار مبادرة الهدنة ووقف إطلاق النار فى غزة مع الإعلامى محمد شردى، الليلة السابعة مساء على قناة الحياة.