إعلام إسرائيلى: فصائل فلسطينية تطلق رشقة نحو مستوطنات غلاف غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 07:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بأن الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة نحو مستوطنات غلاف غزة هى الأكبر خلال الأشهر الأخيرة، حسبما نقلت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.