القاهرة الإخبارية: غارات عنيفة وعمليات قصف مستمرة على جنوب رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:32 مساءً - قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى معبر رفح، إنه ما زالت الغارات العنيفة التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة، ومن دقيقة إلى أخرى يُسمع دوى طلقات إطلاق نار بالإضافة لعمليات القصف التى تقوم بها قوات الاحتلال على أنحاء متفرقة من جنوب محافظة رفح الفلسطينية.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال رسالة على الهواء، أنه بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلى والآليات العسكرية للمنطقة الشرقية المتاخمة لمعبر رفح الفلسطينى من الجانب الفلسطينى يدور الحديث عن أن القوات الإسرائيلية متواجدة فى الجانب الشرقى من المعبر الفلسطينى، وتطلق القذائف تجاه المنطقة الغربية المتاخمة أيضا لمعبر رفح الفلسطيني.

وتابع: "هذه هى المنطقة الأكثر تكدسا لخيام النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من أنحاء متفرقة من داخل قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية والوسطى فى القطاع، والأصوات التى تُسمع دائما منذ بدء العملية العسكرية ودخول الآليات لهذه المنطقة بدأت فى مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم، ومعها انتشرت آليات عديدة عسكرية إسرائيلية للمناطق المجاورة من معبر رفح الفلسطينى وداخل المعبر فى بعض الأحيان".