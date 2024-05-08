نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية في ظروف غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر أمنية مصرية أن رجل أعمال إسرائيلي يدعى زيف كيبار قتل في منطقة سموحة بالإسكندرية شمال مصر، فيما لم يعرف هوية القتلة ودوافعهم، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وأفادت المصادر بأن الضحية كان يعمل مديرا لإحدى الشركات العاملة في مجال تصدير الفواكه والخضروات.

وفي الأثناء تجري السلطات المصرية تحقيقا حول الحادثة.

يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من طرف وزارة الداخلية المصرية.