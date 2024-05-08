أسامة كمال يتلقى رسائل خاصة من أهالي سيناء وإشادة بدور الشيخ إبراهيم العرجاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 12:36 صباحاً -

تحدث الاعلامي أسامة كمال، عن تلقيه رسائل للتعليق على حديث عن الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية، موضحا أن معظم الرسائل من أهل سيناء ووجه لهم التحية والشكر على التواصل والمتابعة.

وأشار اسامة كمال، خلال عرض الرسائل ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن الرسائل تذكره بعضوية ابراهيم العرجاني في جهاز تنمية سيناء بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يكون متواجد في جهاز تنمية سيناء من أجل المشروعات التي تنفذ في سيناء.

وتابع: "في ناس قالوا لى احنا كنا شهود على ما حدث لابن الشيخ ابراهيم العرجاني واستهدافه من قبل الجماعات الارهابية وكان في ذلك الوقت يقوم بعمل وطني، وأنا انقل الرسالة كما هي".