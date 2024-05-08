نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تحذيرًا لطلاب ومراقبين صفوف النقل من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانيه سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وشددت المديريات التعليمية، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شددت المديريات، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانيه والالتزام بالتنبيه المشدد على الجميع بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، في جميع المحافظات اليوم الأربعاء.

وجاءت تعليمات للامتحانات من المديريات التعليمية كالتالي :

١- حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان بوقت كاف، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم الدخول للجنة قبل دق الجرس وعدم التأخر في دخول اللجنة.

٢- عدم الكتابة على الجدران والديسكات وعدم استخدام أي وسائل غش وعدم التحدث مع الآخرين في اللجنة، كي لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وعدم اصطحاب أي كتب أو مذكرات تخص المادة التي يؤدى الامتحان فيها.

٣- عدم اصطحاب أي أدوات حادة أو أسلحة داخل اللجان.

٤- جلوس الطالب في المكان المخصص له داخل اللجنة طوال فترة الامتحانات.

٥- عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش نهائيًا للطلاب والملاحظين، حيث تعتبر جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل في الغش وإلغاء امتحانه للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

٦- الإجابات تكون بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة مع عدم كتابة أي معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كى لا تحول ورقته للجنة خاصة للتصحيح.

٧- عند تعثر الطالب في أي شيء عليه طلب مراقب الدور أو رئيس اللجنة لحل مشكلته وبكل هدوء حرصًا على مصلحته.

٨- أي محاولة للشغب من قبل الطالب الممتحن أو التعدي بالألفاظ أو الأفعال سيؤدى إلى تحويل الطالب للشئون القانونية فورًا، وإلغاء الامتحان والحرمان من العام الدراسي كاملًا.