نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: غرف العمليات بالمديريات ترصد حالات الغش وتُطبق القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك غرف عمليات مركزية داخل المديريات التعليمية، لمراقبة اللجان ورصد أي محاولات غش أو شغب أول بأول.

وأكد المصدر في تصريحات خاصه، أنه لا تهاون مع أي حالات غش تحدث سواء سببها طالب أو مراقب، وتابع سيتم تطبيق قانون الغش على الفور، بعد تحويلهم للشئون القانونية.

وأشار إلى أنه جار تتبع الصور المنتشرة عبر تطبيق التليجرام لمعرفة مصدر تصويرها والتعرف على المتسبب فيها وتحويله لشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.

وكانت قد تداولت أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للأول الثانوي العام بمحافظة القاهرة والجيزة وأسيوط، اليوم الأربعاء، عبر جروب خاص بـ "شاومينج" للغش على تطبيق "تليجرام".

وأظهرت صور الورقة الامتحانية المتداولة حل أدمن الجروب الأسئلة التي يزعم أنها مسربة من داخل اللجان الامتحانية، وإعادة نشرها مرة أخرى بالإجابات.