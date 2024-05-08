نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلم يوضح الإجابة الصحيحة لمضاد كلمة "أوفى" بعد جدل امتحان العربي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مضاد كلمة" أوفى"، جملة ترددت على محرك البحث "جوجل" بعد انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأربعاء، لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالجيزة، خاصةً أنه أثار الجدل في الإجابة بين الطلاب والمعلمين.

و تواصل "دوت الخليج" مع المعلم محمد عطية، معلم أول لغة عربية، لمعرفة الإجابة الصحيحة لمضاد كلمة" أوفى" بامتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وقال معلم اللغة العربية، إن الإجابة الصحيحة لـ سؤال مضاد كلمة" أوفى" هي "أنقص".

جدير بالذكر، أثيرت حالة من الجدل، اليوم، عبر صفحات السوشيال ميديا، بين طلاب الصف الأول الثانوي والمعلمين أيضًا، بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024، بمحافظة الجيزة، حيث جاء للطلاب بالامتحان الإجابة على مضاد”أوفى”، ما تسبب هذا المضاد حيرة للطلاب أثناء أداء الامتحان.

وجاء المطلوب داخل نص نثري في امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، حيث جاءت الكلمة في جملة من النص كالتالي: “ان كان أوفى تعريفا بعمر وأصدق دلالة عليه”.

وطلب السؤال من الطلاب مضاد كلمة أوفى، أتيح للطلاب الاختيار بين أربعة إجابات هي: أتم – أكمل – أبعد – أنقص.