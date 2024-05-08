نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة يهنئ سحر السنباطى بتوليها منصب رئيسة المجلس للطفولة والأمومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطى لتوليها منصب رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لتولي الدكتورة سحر هذا المنصب الهام، مؤكدة أن وصولها إلى هذا المنصب يعكس مدى ثقة الدولة فى قدرتها على حماية حقوق الطفل والفتيات، مؤكدة أنها نموذج نسائي ناجح نفخر به جميعًا.

كما توجه المجلس القومى للمرأة بالتهنئة للسيدات اللاتى تم اختيارهن ضمن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، متمنية لهن النجاح والتوفيق

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق بجلسته المعقودة صباح اليوم الأربعاء على ما انتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويأتي ذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (3 و4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وغيرها من الجهات.

وفيما يلى نستعرض تشكيل المجلس بعد موافقة مجلس النواب:

١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيسًا)

٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس)

٣. غادة فرج حافظ الدرى

٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم

٥. كرم ملاك كامل شاروبيم

٦. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش

٧. نور اسامة محمد صالح

٨. عمر خالد سعد محمد حجازى

٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود

١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم

١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان

١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب

١٣. ميراى مراد نسيم