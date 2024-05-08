نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر "إعلام القاهرة" يطرح رؤية استراتيجية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مؤتمر "إعلام القاهرة" الذي عُقد يوم أمس، تم طرح رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الجهود الإعلامية، يأتي هذا الاجتماع في سياق التزام القاهرة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، ويعكس دور الإعلام في توعية الجمهور وتشجيع التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة.

تشمل الرؤية الاستراتيجية عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، وتشمل التوعية، وتعزيز الحوار، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التشريعات والسياسات البيئية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات.

تهدف جهود التوعية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر وفوائده، وتسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات الحديثة،ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون والإذاعة والصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعية.

وتعزز الرؤية أيضًا دور الحوار العام في تحقيق التغيير نحو الاقتصاد الأخضر. حيث يمكن تنظيم مناقشات وبرامج تلفزيونية ومقابلات مع خبراء ومتخصصين في المجال لتبادل الأفكار وتبني الروح الاستدامة.

تعزز الرؤية التكنولوجيا والابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر، وتسلط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الجديدة والمشاريع النموذجية التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة.

وتشجع الرؤية التشريعات والسياسات البيئية التي تدعم النمو المستدام وتحفز الاستثمار في القطاعات الخضراء، وتسلط الضوء على السياسات الحكومية التي تعمل على حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

تعزز الرؤية المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات والمؤسسات، وتسلط الضوء على الشركات التي تتبذل جهود مستدامة وتتبنى مبادرات صديقة للبيئة. وتشجع على تبني الممارسات الأخضر في الأعمال والإنتاج والاستهلاك.

وتعمل الرؤية على تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، حيث يمكن تحقيق نتائج أكثر فعالية من خلال التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

تعكس هذه الرؤية استراتيجية شاملة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القاهرة، وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال قوة الإعلام وتأثيره في تشكيل الرأي العام وتوجيه السلوكيات.

من المتوقع أن تلعب الرؤية الاستراتيجية دورًا هامًا في تحقيق التغيير الإيجابي والمستدام في القاهرة، وتعزز الوعي وتشجع على اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق الاقتصاد الأخضر.

ومن المهم أن تتبنى الجهات المعنية بالإعلام والقرار في القاهرة هذه الرؤية وتعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق أهدافها وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في المدينة.