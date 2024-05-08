انت الأن تتابع خبر التعليم المصرية تصدر قرارا صادما بخصوص امتحان ثالث ثانوي جعل الطلاب وأولياء أمورهم في حالة رعب ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 10 يونيو المقبل، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تنظيم مراجعات لطلاب الصف الثالث الثانوي العام بهدف تأهيل الطلاب للإجابة عن أسئلة الامتحان من خلال تحقيق نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام، موضحة أن المراجعات المجانية النهائية تتم على مستوى الإدارات التعليمية حيث توفر الإدارات أماكن مجهزة للطلاب ويشارك فيها أكفأ المعلمين وأصحاب الخبرات فى المواد الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سوف يكشف مستويات الطلاب المختلفة، والطالب سوف يعرف مستواه مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بالاعتماد على مراجعات القنوات التعليمية حيث توجد قناة مخصصة للشهادة الثانوية يتم توفير مراجعات وشرح من أفضل المعلمين ويمكن للطلاب المراجعة من خلالها بشكل مستمر طوال اليوم، إضافة إلى القوافل التعليمية التى يتم تنفيذها فى المحافظات للطلاب يشارك فيها أيضا افضل المعلمين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب حضور المراجعات النهائية المجانية التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب ومن بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجاناً لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة.

وأكدت الوزارة، أن الطالب عليه الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة الموجودة على موقع الوزارة وهى أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الماضى فى جميع المواد الدراسية حيث تمكن الطالب من الإطلاع بشكل كبير وحقيقى على شكل الأسئلة.

وذكرت الوزارة، أنه من أهم المراجعات هو قيام الطالب بالمذاكرة بشكل يخدم الأسئلة وكيفية الإجابة عنها بحيث يستخرج نواتج التعلم المرتبطة بكل درس حسب طبيعة كل مادة، لكى يستوعب هذه النواتج لانه الأسئلة دائما تخاطب وتقيس نواتج التعلم المرتبطة بكل درس، بالإضافة إلى منصة التعلم ببنك المعرفة .

فيما كشفت أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنها تهدف لتمكين الطالب من إنتاج الإجابات الصحيحة حسب المطلوب فى كل سؤال، مع اعتماد هذه الأسئلة على الفهم والتحليل والتطبيق وليس الحفظ، مشددة على أن مميزات الأسئلة المقالية تمكن الطالب من الكتابة والتعبير عن وجهة نظرة العلمية الصحيحة المرتبطة بمضمون السؤال، وتمنح الطالب فرصة التحرر من الإجابات التى تعتمد على اختيار واحد فقط وهى الاسئلة الاختيارية أو mcQ، والتى تمثل 85% من جملة الأسئلة.