نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة اليوم الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤، على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وحذرت خرائط الطقس من نشاط رياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الكمامات في الشارع خاصة مرضى الصدر والجيوب الأنفية، وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة الناعمة إلى داخل العقارات السكنية ومواجهة تقلبات الطقس.

ارتفاع درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة



ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة العظمى، اليوم على جميع أنحاء البلاد لتسجل أعلى معدلاتها خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 حتى 4 عصرًا)، وتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية 34 مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتصل إلى 38 درجة مئوية.



وأعلنت الأرصاد الجوية اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر: ارتفاع الحرارة وتحذيرات من تأثيرات الطقس الحار

القاهرة الكبرى:

- الحرارة العظمى: 36 درجة مئوية

- الحرارة الصغرى: 27 درجة مئوية

الوجه البحري:

- الحرارة العظمى: 36 درجة مئوية

- الحرارة الصغرى: 27 درجة مئوية

الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية:

- الحرارة العظمى: 34 درجة مئوية

- الحرارة الصغرى: 23 درجة مئوية

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة:

- الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية

- الحرارة الصغرى: 24 درجة مئوية

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

- الحرارة العظمى: 36 درجة مئوية

- الحرارة الصغرى: 25 درجة مئوية

شمال الصعيد ووسط الصعيد:

- الحرارة العظمى: 37 درجة مئوية

- الحرارة الصغرى: 25 درجة مئوية

جنوب الصعيد:

- الحرارة العظمى: 38 درجة مئوية

- الحرارة الصغرى: 25 درجة مئوية