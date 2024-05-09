نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال وحملات نظافة مكبرة بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام، تحت إشراف المهندس مصطفى عبدالعليم رئيس قطاع هضبة الأهرام، وذلك لرفع الإشغالات التابعة للمحال والمطاعم والمقاهي والباعة في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع التعديات على الطريق العام وتوفير حرم سير امن للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع ١٢٠٠ حالة اشغال بمناطق أ،ب، و، ز وشارع الثروة المعدنية والضغط العالى ضمت الإشغالات استاندات معروضات وكراسي وطرابيزات وتروسيكلات وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شملت الجهود حملات نظافة وتجريد بالمناطق المشار اليها من خلال فرق العمل لهيئة النظافة والتجميل وحي الهرم قطاع هضبة الأهرام.

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