الدكتور السعيد يفوز بجائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الدولي لكلية الإعلام

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أحمد جودة - القاهرة - تم منح جائزة أفضل بحث علمي في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام بجامعة القاهرة للدكتور السعيد السعيد، عضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات المرأة بإعلام القاهرة. يعتبر هذا الفوز إنجازًا مهمًا يعكس تفوق الدكتور السعيد ومساهمته في مجال البحث العلمي.

تركز البحث الفائز على دراسة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحليل معايير الاستدامة البيئية الخضراء في الأنظمة التعليمية لكليات الإعلام في مصر. قدمت الدراسة نتائج هامة ورؤى قيّمة بشأن دور وسائل الإعلام في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية في المؤسسات التعليمية.

أعربت الدكتورة نرمين علي عجوة، مديرة مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن فخرها وتقديرها للدكتور السعيد على هذا الإنجاز العلمي المميز. وأشارت إلى أن هذا الفوز يعزز مكانة المركز وكلية الإعلام كمراكز ريادية في مجال الدراسات النوعية والاستدامة البيئية.

تم تنظيم المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام بجامعة القاهرة برعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وتحت رئاسة الأستاذة الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام. شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم، مما أعطاه أهمية كبيرة وجعله منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات.

من جانبه، أعرب الدكتور السعيد عن سعادته وامتنانه لتكريمه بهذه الجائزة العالمية، وأكد التزامه المستمر بالعمل والبحث في مجال الاستدامة البيئية. يطمح الدكتور السعيد إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق التغييرات الإيجابية في المجتمع من خلال بحوثه وجهوده المستقبلية.