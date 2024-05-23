نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومراكز صرف معاشات يونيو 2024: كيفية الاستعلام والحصول على المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة التضامن الاجتماعي تحدد موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، حيث سيكون بداية الصرف من السبت الموافق الأول من يونيو.

تم توفير هذه المعلومات مسبقًا من قبل الجهات المسؤولة لتسهيل عملية استلام المعاشات، مما يتيح للمستفيدين الاستعداد بشكل مناسب.

كيفية الاستعلام عن معاشات يونيو 2024

للاستعلام عن معاشات التضامن الاجتماعي لشهر يونيو 2024، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

2. اضغط على أيقونة "صاحب معاش".

3. ثم اضغط على أيقونة "الخدمات التأمينية".

4. ادخل الرقم القومي في الخانة المخصصة.

5. انقر على "استعلام" لعرض البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

أماكن صرف معاشات يونيو 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم في الأماكن التالية، ما يسهل عليهم الوصول إلى أموالهم بسهولة:

- ماكينات الصرف الآلي في البنوك والبريد.

- منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

- المحافظ الإلكترونية.

مرتبات يونيو 2024

تزامنًا مع إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب عيد الأضحى 2024، تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو 2024 للموظفين والعاملين بالدولة.

من المقرر أن يبدأ الصرف من الأحد الموافق 9 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يستمر حتى 13 يونيو 2024.

باستخدام هذه الإرشادات، يمكن للمستفيدين الحصول على معلوماتهم واستلام معاشاتهم بكل يسر وسهولة.