نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرام علي تتصدر التريند لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت النجمة السورية مرام علي التريند في الساعات القليلة الماضية من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك أثناء حضورها حفل الفنانة نانسي عجرم في إسطنبول عاصمة تركيا والتي قدمت من خلاله باقة مميزة من أغانيها التي تتنوع ما بين القديم والحديث والذي تفاعل معها الجمهور.



سبب تصدر مرام علي التريند

وفي نفس السياق كان سبب تصدر النجمة مرام علي التريند هو ظهورها على المسرح الذي تقوم الفنانة نانسي عجرم بالغناء عليه وبدئها بالرقص على أغنية "على شانك" ومن ثم تفاعلت معها الفنانة نانسي عجرم بطريقة تلقائية وأيضًا حصلت مرام علي على تفاعل الجمهور على رقصتها مع نانسي عجرم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونال هذا المشهد على اعجاب كافة رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



آخر أعمال مرام علي

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قامت بتقديمها الفنانة السورية مرام علي هو مسلسل بعنوان "الجار للجار" الجزء الثاني وهو مسلسل لبناني تم إصدار الجزء الأول منه وقد حقق نجاحًا، وتم عرض العمل في العام الماضي 2023 وقدمت مرام علي من خلال المسلسل شخصية "رهف" وهى لديها موهبة الرسم وتمارسها بإتقان وينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال الإجتماعية الدرامية والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الناس من جنسيات مختلفة يعيشون في عمارة سكنية واحدة وتدور بينهم عدة مشاكل بسبب إختلاف ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم ومن ثم يتم سرد باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال وصناع مسلسل الجار للجار 2

مسلسل الجار للجار في موسمه الثاني مكون من 10 حلقات ويضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم: بيومي فؤاد، شيماء سيف، مرام علي، جمال العلي، وسام صباغ، جيسي عبدو، آيه نصر، إبراهيم السمان، نيڤين ماضي، ميرنا معلولي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أسامة حسام الدين، والإخراج لـ محمد عبد العزيز.