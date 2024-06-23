نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على إطلالات نسرين طافش في اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، عدد من الصور علي البحر، وكتبت: الحياة كريمة جدًّا، كل ما عليك هو أن تكون مُتلقِّيًا وأن تتقبل الظلام كما تتقبل النور، كن بريئا تمامًا من كلِّ فساد وتلوث فكري، ليكن عقلك صامتًا ومحبًّا، مؤمنًا أن المزيد سوف يأتي، الحياة واسعة جدًّا، مهما اكتشفنا منها لن نستطيع أن نستنفذها ابدا! فهي لامتناهية، والسر يكمُن في العمق، فوق الزمان وفوق المكان".

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية إطلالات نسرين طافش في اليونان..

الإطلالة الاولي لـ نسرين طافش في اليونان

وأطلت طافش بإطلالة مميزة من اليونان، حيث ارتدت بدلة تدمج اللونين الأبيض والأحمر، ولملمت شعرها من الأمام ورفعته للأعلى مع نظارة شمسية، انتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات ذات اللون الذهبي.

الإطلالة الثانية لـ نسرين طافش في اليونان

وتألقت نسرين طافش خلال زيارتها إلى اليونان، بإطلالة انيقة، ارتدت تي شيرت باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأبيض والأسود، وحذاء باللون الأسود.

الإطلالة الثالثة لـ نسرين طافش في اليونان

واختارت نسرين طافش في السهرة فستانا أبيض مكشوف الكتفين، ولملمت شعرها من الأمام ورفعته للأعلى، ورقصت على أنغام أغنية إنريكي إجليسياس Bailamos، يبدو أن إجازة طافش مستمرة في اليونان، فهي تحب أن تقضي فصل الصيف أمام البحر تتنقل من مكان لمكان، وبعد تواجدها لأيام في جزيرة المالديف.

آخر أعمال نسرين طافش في الدراما

وكان آخر أعمال نسرين طافش هو مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويتناول المسلسل قصة شعبية درامية، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين، وتجسد طافش خلال الاحداث شخصية عزيزة خانم الملقبة بملكة المسرح، والتى برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحا للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية، وخفيفة الظل وذكاء أنثوي فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة واسعة.